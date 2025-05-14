Усилитель ACV LX-2.80

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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
30000
Классификация усилителя
AB
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149415
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ACV — это автомобильный усилитель, который не подведёт. С двумя каналами и мощностью до 130 Вт на канал при 2 Ом он легко справится даже с требовательными акустическими системами. Усилитель работает в классе AB, что обеспечивает сочное и насыщенное звучание при любом жанре музыки. Благодаря индикатору защиты эксплуатация станет безопаснее — техника предупредит при перегрузке. Мостовой режим позволяет использовать устройство более гибко, а соотношение сигнал/шум 96 дБ исключает посторонние помехи для чистого звука. Частотный диапазон от 10 до 30000 Гц гарантирует детальную проработку как басов, так и высоких частот. Усилитель весит всего 2,5 кг — не займёт много места в багажнике. Для дополнительного комфорта предусмотрен пульт ДУ: всё управление у вас под рукой.
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
Олег Н.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
Евгений А.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
александр п.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
Максим С.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
Людмила П.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
Виктория Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Евгений М.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
Никита Г.
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
Константин Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий П.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
Степан С.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Н.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Павел С.
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
Роман К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
Андрей З.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо
ACV — это автомобильный усилитель, который не подведёт. С двумя каналами и мощностью до 130 Вт на канал при 2 Ом он легко справится даже с требовательными акустическими системами. Усилитель работает в классе AB, что обеспечивает сочное и насыщенное звучание при любом жанре музыки. Благодаря индикатору защиты эксплуатация станет безопаснее — техника предупредит при перегрузке. Мостовой режим позволяет использовать устройство более гибко, а соотношение сигнал/шум 96 дБ исключает посторонние помехи для чистого звука. Частотный диапазон от 10 до 30000 Гц гарантирует детальную проработку как басов, так и высоких частот. Усилитель весит всего 2,5 кг — не займёт много места в багажнике. Для дополнительного комфорта предусмотрен пульт ДУ: всё управление у вас под рукой.
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
Олег Н.
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
Евгений А.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
александр п.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
Максим С.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
Людмила П.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
Виктория Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Евгений М.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
Никита Г.
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
Константин Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий П.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
Степан С.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Н.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
Павел С.
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
Роман К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
Андрей З.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо
Усилитель ACV LX-2.80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-2.80
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо