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Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный

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Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 1
Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 2
Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 3
Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 4
Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 5
Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 1
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 2
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 3
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 4
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 5
  • Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149422
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
400
Мощность на канал (4 Ом), Вт
210
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
нет
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
да
Размеры в упаковке, см
32х23х5
Вес, кг.
3.06

Описание товара Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный

Это именно то решение, которые совмещает в себе и компактные размеры, и качество звука. Он воспроизводит широкий диапазон частот, делая каждую ноту четкой и громкой.



Теги товара: двухканальные

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-1.800, одноканальный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
400
Мощность на канал (4 Ом), Вт
210
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
нет
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
да
Описание
Это именно то решение, которые совмещает в себе и компактные размеры, и качество звука. Он воспроизводит широкий диапазон частот, делая каждую ноту четкой и громкой.


Теги товара: двухканальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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