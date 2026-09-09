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Усилитель ACV LX-2.100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель ACV LX-2.100

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Усилитель ACV LX-2.100 - фото 3
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Усилитель ACV LX-2.100 - фото 5
Усилитель ACV LX-2.100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Классификация усилителя
AB
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 1
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 2
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 3
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 4
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 5
  • Усилитель ACV LX-2.100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
3 390 руб.  6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196814
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
150
Мощность на канал (4 Ом), Вт
100
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
да
Размеры в упаковке, см
34х25х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Усилитель ACV LX-2.100

Любители острых звуковых ощущений знают, что такое автомобильный усилитель AB класса. Именно к данному классу относится двухканальный усилитель ACV LX-2.100. Благодаря таким характеристикам, вы сможете увеличить мощность сразу всей вашей аудиосистемы, установленной в автомобиле. Но речь не идёт только об установленной аудиосистеме, такое устройство прекрасно подойдёт и для комплектации нового комплекта автозвука для вашего железного коня. Усилитель поможет создать действительно классное звучание, чётко распределяя звук между всеми устройствами в цепи вашей автомобильной аудиосистемы. Прекрасный выбор, в любом случае, если взглянуть на качество и результат при правильной настройке.

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-2.100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
150
Мощность на канал (4 Ом), Вт
100
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Фильтры
НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
да
Описание
Любители острых звуковых ощущений знают, что такое автомобильный усилитель AB класса. Именно к данному классу относится двухканальный усилитель ACV LX-2.100. Благодаря таким характеристикам, вы сможете увеличить мощность сразу всей вашей аудиосистемы, установленной в автомобиле. Но речь не идёт только об установленной аудиосистеме, такое устройство прекрасно подойдёт и для комплектации нового комплекта автозвука для вашего железного коня. Усилитель поможет создать действительно классное звучание, чётко распределяя звук между всеми устройствами в цепи вашей автомобильной аудиосистемы. Прекрасный выбор, в любом случае, если взглянуть на качество и результат при правильной настройке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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