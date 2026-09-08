Рубанок электрический Bosch GHO 6500 0601596000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%16 620 руб. 16 877 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140949
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
19
Мощность
620 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Комплектация
рубанок, ключ с внутренним шестигранником, параллельный упор, затачивающее устройство для ножей из быстрорежущей стали, калибровочный шаблон для ножей из быстрорежущей стали, коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16500
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2.6
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х18
Вес, кг.
4
Описание товара Рубанок электрический Bosch GHO 6500 0601596000
Кнопка включения оптимизирована как для правшей, так и для левшей. Удобная эргономичная ручка позволяется с легкостью управлять инструментом. Два перезатачиваемых ножа HSS позволяют уменьшить издержки на обслуживание инструмента. Защитный башмак обеспечит безопасность пользователя.
Видео:
Видеообзор на Рубанок электрический Bosch GHO 6500 0601596000
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Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
19
Мощность
620 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
19
Комплектация
рубанок, ключ с внутренним шестигранником, параллельный упор, затачивающее устройство для ножей из быстрорежущей стали, калибровочный шаблон для ножей из быстрорежущей стали, коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16500
Ширина строгания, мм
82
Развернуть
Глубина строгания, мм
0-2.6
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Кнопка включения оптимизирована как для правшей, так и для левшей. Удобная эргономичная ручка позволяется с легкостью управлять инструментом. Два перезатачиваемых ножа HSS позволяют уменьшить издержки на обслуживание инструмента. Защитный башмак обеспечит безопасность пользователя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Видео:
Видеообзор на Рубанок электрический Bosch GHO 6500 0601596000
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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