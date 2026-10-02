Top.Mail.Ru
Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 134194
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный, 134194

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Количество SIM-карт
2
Срок службы товара
2 года
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 134194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный
4 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Комплектация
смартфон, USB кабель, наушники, сетевой адаптер
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Частота процессора, МГц
1300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
2
Камера, МП
13
Bluetooth
4
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
330
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный

Смартфон Acer Liquid Jade S55 White 
Внешний вид: мелкие царапины, потертости на корпусе и дисплее
Комплектность: аппарат, ЗУ, USB шнур, проводная гарнитура, руководство, оригинальная упаковка
Причина уценки: Отремонтирован - замена платы, новый imei

Отзывы о товаре Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Комплектация
смартфон, USB кабель, наушники, сетевой адаптер
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Частота процессора, МГц
1300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
2
Камера, МП
13
Bluetooth
4
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
330
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Описание
Смартфон Acer Liquid Jade S55 White 
Внешний вид: мелкие царапины, потертости на корпусе и дисплее
Комплектность: аппарат, ЗУ, USB шнур, проводная гарнитура, руководство, оригинальная упаковка
Причина уценки: Отремонтирован - замена платы, новый imei
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...