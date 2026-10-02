Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS
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Характеристики
Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS
Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS разработан специально для тех, кто любит разнообразие. В комплекте с данным электрокамином прилагаются два вида декоративного топлива – камни и дрова, которые можно чередовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина без лишних затрат.
Корпус электрического камина внутри облицован металлическими жароотталкивающими пластинами. Благодаря такой конструкции корпус электрического камина не нагревается в процессе работы, что позволяет прикасаться к камину, не боясь обжечься.
Особенности
- Реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
- Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
- Ручная окраска декоративного топлива
- Ультра SLIM корпус
- функция «звук дров»
- Мгновенный нагрев помещения
- Устанавливается на стену
- Три режима работы
- Два режима мощности обогрева
- Регулировка яркости пламени
- В комплекте пульт ДУ
- В комплекте два вида декоративного топлива: дрова/камни
- Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт
Комплектация
- камин
- крепеж
- пульт ДУ
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Электрокамин Electrolux EFP/W-1100ULS разработан специально для тех, кто любит разнообразие. В комплекте с данным электрокамином прилагаются два вида декоративного топлива – камни и дрова, которые можно чередовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина без лишних затрат.
Корпус электрического камина внутри облицован металлическими жароотталкивающими пластинами. Благодаря такой конструкции корпус электрического камина не нагревается в процессе работы, что позволяет прикасаться к камину, не боясь обжечься.
Особенности
- Реалистичный эффект пламени RealFirePerfect
- Система имитации пламени и система обогрева независимы друг от друга
- Ручная окраска декоративного топлива
- Ультра SLIM корпус
- функция «звук дров»
- Мгновенный нагрев помещения
- Устанавливается на стену
- Три режима работы
- Два режима мощности обогрева
- Регулировка яркости пламени
- В комплекте пульт ДУ
- В комплекте два вида декоративного топлива: дрова/камни
- Минимальное потребление в режиме имитации пламени – 4Вт
Комплектация
- камин
- крепеж
- пульт ДУ
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