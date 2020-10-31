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Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета

Артикул: 115269
  • Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 1
  • Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 2
  • Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 3
Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 1
Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 2
Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета - фото 3
490 руб. 
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Артикул: 115269
В наличии
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БрендHobby world
Тип товараИгра настольная
Возрастот 5 лет
Количество деталей110
Комплектацияправила игры
Комплектациякарты
Материалкартон
В игре могут участвовать от 2 до 10 человек. Продолжительность игры - от 15 до 20 минут. Игра в шуточной форме знакомит с правилами этикета, для достижения цели необходимо выполнить целый ряд предписаний, за невыполнение грозят наказания. Игра идеально подходит для того, чтобы скоротать время в дороге.


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Самовывоз невозможен
Настольная игра Hobby world Свинтус. Правила этикета – стоимость товара 490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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