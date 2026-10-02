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Термостат механический Ballu BMT-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термостат механический Ballu BMT-1

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Термостат механический Ballu BMT-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термостат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 100 руб.  1 300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 113680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Термостат механический Ballu BMT-1
1 100 руб. -15%
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
170

Описание товара Термостат механический Ballu BMT-1

Терморегулятор для инфракрасных обогревателей BALLU серий BIH-AP, BIH-T. Настройка температуры от +10 до +30°С. Нагрузка до 16 А, поддерживает работу с системами мощностью до 2000 Вт.

Отзывы о товаре Термостат механический Ballu BMT-1




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Страна производитель
Китай
Описание
Терморегулятор для инфракрасных обогревателей BALLU серий BIH-AP, BIH-T. Настройка температуры от +10 до +30°С. Нагрузка до 16 А, поддерживает работу с системами мощностью до 2000 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термостат механический Ballu BMT-1 - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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