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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
108
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 244 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103058
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Описание товара Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C
Смесители Lemark представляют собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, подходящее для современной ванной комнаты. Эти смесители обладают встроенной системой, что обеспечивает их максимальную компактность и удобство использования. Основной запорный механизм выполнен в виде керамического картриджа, который гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации.
Смесители Lemark выполнены в элегантном хромированном цвете, который добавляет блеска и стиля вашему интерьеру. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает стойкость к коррозии и износоустойчивость, гарантируя долгий срок службы изделия.
Управление смесителем осуществляется с помощью однорычажной системы, что позволяет легко и быстро регулировать температуру и напор воды. Конструкция предполагает монтаж на три отверстия, что делает установку более гибкой и позволяет интегрировать смеситель в различные дизайнерские решения.
В комплект также входит ручной душ (лейка), обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство при использовании. Этот элемент расширяет функционал смесителя, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и качество. Смесители Lemark — это надежное и стильное решение для вашей ванной комнаты.
Смесители Lemark представляют собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, подходящее для современной ванной комнаты. Эти смесители обладают встроенной системой, что обеспечивает их максимальную компактность и удобство использования. Основной запорный механизм выполнен в виде керамического картриджа, который гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации.
Смесители Lemark выполнены в элегантном хромированном цвете, который добавляет блеска и стиля вашему интерьеру. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает стойкость к коррозии и износоустойчивость, гарантируя долгий срок службы изделия.
Управление смесителем осуществляется с помощью однорычажной системы, что позволяет легко и быстро регулировать температуру и напор воды. Конструкция предполагает монтаж на три отверстия, что делает установку более гибкой и позволяет интегрировать смеситель в различные дизайнерские решения.
В комплект также входит ручной душ (лейка), обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство при использовании. Этот элемент расширяет функционал смесителя, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и качество. Смесители Lemark — это надежное и стильное решение для вашей ванной комнаты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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