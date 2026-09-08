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Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C

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Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
108
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
  • Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C - фото 2
  • Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 244 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103058
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
керамический картридж, душевой шланг, ручной душ, аэратор, смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
каскадный излив
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
37х19х16
Вес, кг.
4.45

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C

Смесители Lemark представляют собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, подходящее для современной ванной комнаты. Эти смесители обладают встроенной системой, что обеспечивает их максимальную компактность и удобство использования. Основной запорный механизм выполнен в виде керамического картриджа, который гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Смесители Lemark выполнены в элегантном хромированном цвете, который добавляет блеска и стиля вашему интерьеру. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает стойкость к коррозии и износоустойчивость, гарантируя долгий срок службы изделия. Управление смесителем осуществляется с помощью однорычажной системы, что позволяет легко и быстро регулировать температуру и напор воды. Конструкция предполагает монтаж на три отверстия, что делает установку более гибкой и позволяет интегрировать смеситель в различные дизайнерские решения. В комплект также входит ручной душ (лейка), обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство при использовании. Этот элемент расширяет функционал смесителя, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и качество. Смесители Lemark — это надежное и стильное решение для вашей ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
керамический картридж, душевой шланг, ручной душ, аэратор, смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
каскадный излив
Страна производитель
Чехия
Описание
Смесители Lemark представляют собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, подходящее для современной ванной комнаты. Эти смесители обладают встроенной системой, что обеспечивает их максимальную компактность и удобство использования. Основной запорный механизм выполнен в виде керамического картриджа, который гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Смесители Lemark выполнены в элегантном хромированном цвете, который добавляет блеска и стиля вашему интерьеру. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает стойкость к коррозии и износоустойчивость, гарантируя долгий срок службы изделия. Управление смесителем осуществляется с помощью однорычажной системы, что позволяет легко и быстро регулировать температуру и напор воды. Конструкция предполагает монтаж на три отверстия, что делает установку более гибкой и позволяет интегрировать смеситель в различные дизайнерские решения. В комплект также входит ручной душ (лейка), обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство при использовании. Этот элемент расширяет функционал смесителя, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и качество. Смесители Lemark — это надежное и стильное решение для вашей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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