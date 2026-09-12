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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН)

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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686081
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный, водосберегающий аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН)

Смеситель для кухни GRANULA 7110 в золотом сатиновом исполнении - это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Смеситель идеально подходит для любого кухонного интерьера, благодаря своему современному дизайну.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный, водосберегающий аэратор.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в золотом сатиновом исполнении - это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Смеситель идеально подходит для любого кухонного интерьера, благодаря своему современному дизайну.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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