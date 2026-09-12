Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 855 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный, водосберегающий аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, ЗОЛОТО САТИН)
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в золотом сатиновом исполнении - это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Смеситель идеально подходит для любого кухонного интерьера, благодаря своему современному дизайну.
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Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный, водосберегающий аэратор.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в золотом сатиновом исполнении - это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы. Смеситель идеально подходит для любого кухонного интерьера, благодаря своему современному дизайну.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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