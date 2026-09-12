Смеситель для кухни GRANULA (7011, СТАЛЬ САТИН)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Длина излива
245
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 995 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Длина, м
31
Габариты (ВxГxШ), мм
52x310x55
Габаритные размеры), см
5.2x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Длина излива
245
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.42
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7011, СТАЛЬ САТИН)
Смеситель для кухни GRANULA 7011, выполненный из нержавеющей стали с сатиновой отделкой, предназначен для установки на мойку или столешницу. Он отличается надежностью и функциональностью, что делает его удобным для использования на кухне.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Длина, м
31
Габариты (ВxГxШ), мм
52x310x55
Габаритные размеры), см
5.2x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра
Развернуть
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Длина излива
245
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA 7011, выполненный из нержавеющей стали с сатиновой отделкой, предназначен для установки на мойку или столешницу. Он отличается надежностью и функциональностью, что делает его удобным для использования на кухне.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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