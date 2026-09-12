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Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром

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Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 1
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 2
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 3
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 4
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 5
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 6
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 7
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 8
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 9
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 10
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 1
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 2
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 3
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 4
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 5
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 6
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 7
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 8
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 9
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 10
  • Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб. 
Начислим 1710 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром
28 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
44.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х11
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром

Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM PM. Впервые в доступном сегменте – встраиваемый смеситель для раковины, выполненный в виде полочки с каскадным изливом. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (35 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря уникальной технологии EcoStart, позволяющей направлять поток исключительно в сторону горячей воды, вы не только экономите горячую воду, но и заботитесь о своем бюджете.



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Отзывы о товаре Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
44.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM PM. Впервые в доступном сегменте – встраиваемый смеситель для раковины, выполненный в виде полочки с каскадным изливом. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (35 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря уникальной технологии EcoStart, позволяющей направлять поток исключительно в сторону горячей воды, вы не только экономите горячую воду, но и заботитесь о своем бюджете.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.PM Func F8F72700 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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