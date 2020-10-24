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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8(800)505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.

Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Магазин КотоФото в Тольятти

Время работы: вт.-сб. 10:00 – 19:00, пн., вс. — выходной. Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно (звонок по России бесплатный). Адрес: г. Тольятти, ул. Ленина, д. 92, ТЦ "Юность", 2 этаж, секция 218.

Реквизиты

Полное фирменное наименование:

Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич

Сокращенное наименование

ИП Янцев А.Н.

ФИО Янцев Александр Николаевич

ОГРНИП: 314784715600041

ИНН: 782620057508

ОКПО: О194258971

ОКАТО: 40270563000

ОКТМО: 40323000000

ОКВЭД: 52.45







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