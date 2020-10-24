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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8(800)505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.
Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
Время работы: вт.-сб. 10:00 – 19:00, пн., вс. — выходной.
Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно (звонок по России бесплатный).
Адрес: г. Тольятти, ул. Ленина, д. 92, ТЦ "Юность", 2 этаж, секция 218.
Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич
Сокращенное наименование
ИП Янцев А.Н.
ФИО Янцев Александр Николаевич
ОГРНИП: 314784715600041
ИНН: 782620057508
ОКПО: О194258971
ОКАТО: 40270563000
ОКТМО: 40323000000
ОКВЭД: 52.45
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
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