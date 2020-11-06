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Виниловая пластинка Barrett, Syd, The Madcap Laughs (0825646310791)

Артикул: 98549
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Виниловая Пластинка Barrett, Syd The Madcap Laughs
1 530 руб. 
2 020 руб. 
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Артикул: 98549
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BARRETT, SYD
filter_noneТовар входит в коллекцию BARRETT, SYD
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646310791
ИсполнительBARRETT, SYD
Альбом (сингл)THE MADCAP LAUGHS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза27.06.2014

Track List

A1Terrapin5:00
A2No Good Trying3:26
A3Love You2:25
A4No Man's Land3:50
A5Dark Globe2:10
A6Here I Go3:13
B1Octopus3:45
B2Golden Hair1:56
B3Long Gone2:47
-(7:59)
B4She Took A Long Cool Look At Me
B5Feel
B6If It's In You
B7Late Night3:12


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Barrett, Syd, The Madcap Laughs (0825646310791) - по цене 1530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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