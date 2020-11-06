Виниловая пластинка Barrett, Syd, The Madcap Laughs (0825646310791)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646310791
|Исполнитель
|BARRETT, SYD
|Альбом (сингл)
|THE MADCAP LAUGHS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|27.06.2014
|A1
|Terrapin
|5:00
|A2
|No Good Trying
|3:26
|A3
|Love You
|2:25
|A4
|No Man's Land
|3:50
|A5
|Dark Globe
|2:10
|A6
|Here I Go
|3:13
|B1
|Octopus
|3:45
|B2
|Golden Hair
|1:56
|B3
|Long Gone
|2:47
|-
|(7:59)
|B4
|She Took A Long Cool Look At Me
|B5
|Feel
|B6
|If It's In You
|B7
|Late Night
|3:12
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