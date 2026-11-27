John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 755586
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка
John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитА.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитJoe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в Сплит5060143491252, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитАквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЧиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЧиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЧиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЧиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитMiush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка
Бренд
20th Century Masterworks
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре John Coltrane - Africa/Brass (8436563186462) виниловая пластинка