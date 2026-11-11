Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
В наличии
Код товара: 755037
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Характеристики
Бренд
ALM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ALM
Barcode
[3700604777168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aya, Utsuwa No Naka, Music Differencielle 1°, Music Differencielle 2°
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)
«Disappointment-Hateruma» — знаковый совместный альбом японского перкуссиониста Тосиюки Цутитори и культового композитора Рюити Сакамото, выпущенный в 1976 году на независимом лейбле ALM Records. Издание на виниле Этот релиз имеет историческое значение для ценителей авангарда: он стал самой первой записью, изданной под собственным именем Рюити Сакамото. Альбом запечатлел тот редкий период 1970-х годов, когда будущий лидер Yellow Magic Orchestra и обладатель «Оскара» детально исследовал абсолютно свободную импровизацию, электроакустические текстуры и эмбиент еще до начала своей сольной поп-карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ALM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ALM
Barcode
[3700604777168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aya, Utsuwa No Naka, Music Differencielle 1°, Music Differencielle 2°
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
«Disappointment-Hateruma» — знаковый совместный альбом японского перкуссиониста Тосиюки Цутитори и культового композитора Рюити Сакамото, выпущенный в 1976 году на независимом лейбле ALM Records. Издание на виниле Этот релиз имеет историческое значение для ценителей авангарда: он стал самой первой записью, изданной под собственным именем Рюити Сакамото. Альбом запечатлел тот редкий период 1970-х годов, когда будущий лидер Yellow Magic Orchestra и обладатель «Оскара» детально исследовал абсолютно свободную импровизацию, электроакустические текстуры и эмбиент еще до начала своей сольной поп-карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - данный товар вы можете купить по цене 5500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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