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Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка

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Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 1
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 2
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 3
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 4
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 5
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 1
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 2
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 3
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 4
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 5
  • Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588889219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strong, Strong Wind, Magic Man, Crazy on You, Dreamboat Annie (Reprise), Barracuda, Little Queen, Kick It out, Love Alive, Heartless, Straight on, Dog & Butterfly, Even It Up, Bebe Le Strange, Tell It Like It is, This Man is Mine, How Can I Refuse, Rock and Roll-live at the Coliseum, Seattle, Wa - August 1980
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strong, Strong Wind, Magic Man, Crazy on You, Dreamboat Annie (Reprise), Barracuda, Little Queen, Kick It out, Love Alive, Heartless, Straight on, Dog & Butterfly, Even It Up, Bebe Le Strange, Tell It Like It is, This Man is Mine, How Can I Refuse, Rock and Roll-live at the Coliseum, Seattle, Wa - August 1980

Отзывы о товаре Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588889219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strong, Strong Wind, Magic Man, Crazy on You, Dreamboat Annie (Reprise), Barracuda, Little Queen, Kick It out, Love Alive, Heartless, Straight on, Dog & Butterfly, Even It Up, Bebe Le Strange, Tell It Like It is, This Man is Mine, How Can I Refuse, Rock and Roll-live at the Coliseum, Seattle, Wa - August 1980
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strong, Strong Wind, Magic Man, Crazy on You, Dreamboat Annie (Reprise), Barracuda, Little Queen, Kick It out, Love Alive, Heartless, Straight on, Dog & Butterfly, Even It Up, Bebe Le Strange, Tell It Like It is, This Man is Mine, How Can I Refuse, Rock and Roll-live at the Coliseum, Seattle, Wa - August 1980
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heart - Greatest Hits (0196588889219) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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