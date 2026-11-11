Top.Mail.Ru
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - фото 1
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - фото 1
  • Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
В наличии
Код товара: 755020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Last Emperor Walked Alone, Will You Stay, From Star To Star, The Invisible Ferry, Sublime Skies, Bangalor Electric, Purple Yellow, Walking Backwards Again
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле.

Отзывы о товаре Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Last Emperor Walked Alone, Will You Stay, From Star To Star, The Invisible Ferry, Sublime Skies, Bangalor Electric, Purple Yellow, Walking Backwards Again
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - по цене 2650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...