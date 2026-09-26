8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка
Альбом What a Diffrence a Day Makes! ознаменовал до и после в карьере Дайны Вашингтон. Пластинка сделала ее заметной фигурой в поп-музыке в дополнение к ее прежней известности как блюзовой и джазовой певицы. Ее исполнение заглавной песни, впервые выпущенной в качестве сингла, получило в 1959 г. премию Грэмми в номинации Лучшее исполнение ритм-энд-блюза, принесло Дайне первый поп-хит первой десятки (до 8 места в Billboard Hot 100), а в 1998 г. она была включена в Зал славы Грэмми. Аранжировка и дирижирование альбома были выполнены Белфордом Хендриксом, а на фортепиано играл великий Джо Завинул. Австрийский пианист, который был музыкальным руководителем группы Cannonball Adderley (для которой он написал хит Mercy, Mercy, Mercy), в середине 1960-х годов также работал с Майлзом Дэвисом и был одним из основателей (вместе с Уэйном Шортером) группы Weather Report.
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