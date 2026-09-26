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8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка

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8436569191316, Виниловая пластинка Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes!
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка

Альбом What a Diffrence a Day Makes! ознаменовал до и после в карьере Дайны Вашингтон. Пластинка сделала ее заметной фигурой в поп-музыке в дополнение к ее прежней известности как блюзовой и джазовой певицы. Ее исполнение заглавной песни, впервые выпущенной в качестве сингла, получило в 1959 г. премию Грэмми в номинации Лучшее исполнение ритм-энд-блюза, принесло Дайне первый поп-хит первой десятки (до 8 места в Billboard Hot 100), а в 1998 г. она была включена в Зал славы Грэмми. Аранжировка и дирижирование альбома были выполнены Белфордом Хендриксом, а на фортепиано играл великий Джо Завинул. Австрийский пианист, который был музыкальным руководителем группы Cannonball Adderley (для которой он написал хит Mercy, Mercy, Mercy), в середине 1960-х годов также работал с Майлзом Дэвисом и был одним из основателей (вместе с Уэйном Шортером) группы Weather Report.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом What a Diffrence a Day Makes! ознаменовал до и после в карьере Дайны Вашингтон. Пластинка сделала ее заметной фигурой в поп-музыке в дополнение к ее прежней известности как блюзовой и джазовой певицы. Ее исполнение заглавной песни, впервые выпущенной в качестве сингла, получило в 1959 г. премию Грэмми в номинации Лучшее исполнение ритм-энд-блюза, принесло Дайне первый поп-хит первой десятки (до 8 места в Billboard Hot 100), а в 1998 г. она была включена в Зал славы Грэмми. Аранжировка и дирижирование альбома были выполнены Белфордом Хендриксом, а на фортепиано играл великий Джо Завинул. Австрийский пианист, который был музыкальным руководителем группы Cannonball Adderley (для которой он написал хит Mercy, Mercy, Mercy), в середине 1960-х годов также работал с Майлзом Дэвисом и был одним из основателей (вместе с Уэйном Шортером) группы Weather Report.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes! виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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