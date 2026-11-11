Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Vrioon (5057805569282)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Vrioon
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
В наличии
Код товара: 755016
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4 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Vrioon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Uoon I, Duoon, Uoon II, Noon, Trioon I, Trioon II, Landscape skizze
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Vrioon (5057805569282)
Vrioon — дебютный совместный альбом Alva Noto и Рюити Сакамото, был выпущен в 2002 году. Издание на виниле в гейтфолде Этот минималистичный альбом отличается необычайно экспериментальным звучанием, основанным на фортепиано и искаженных, обрезанных сэмплах — звуке, с которым Сакамото и Ното также экспериментировали в альбоме Insen 2005 года. В серии из пяти альбомов — Vrioon (2002), Insen (2005), Revep (2006), utp_ (2008) и summvs (2011) — дуэт исследовал слияние электронных и акустических звуков в медитативное целое, одновременно выразительное, живое и точно выстроенное.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Vrioon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Uoon I, Duoon, Uoon II, Noon, Trioon I, Trioon II, Landscape skizze
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Vrioon — дебютный совместный альбом Alva Noto и Рюити Сакамото, был выпущен в 2002 году. Издание на виниле в гейтфолде Этот минималистичный альбом отличается необычайно экспериментальным звучанием, основанным на фортепиано и искаженных, обрезанных сэмплах — звуке, с которым Сакамото и Ното также экспериментировали в альбоме Insen 2005 года. В серии из пяти альбомов — Vrioon (2002), Insen (2005), Revep (2006), utp_ (2008) и summvs (2011) — дуэт исследовал слияние электронных и акустических звуков в медитативное целое, одновременно выразительное, живое и точно выстроенное.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Vrioon (5057805569282) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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