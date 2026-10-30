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Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP)

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Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 1
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 2
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 3
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 4
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 5
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 6
Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.2
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 1
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 2
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 3
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 4
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 5
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 6
  • Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
В наличии
Код товара: 754227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP)
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Антонио Вивальди Концерт для струнного оркестра ля мажор, RV 158, Концерт для скрипки с оркестром ми минор, RV 278, Вольфганг Амадей Моцарт Концерт для гобоя с оркестром, KV 314, Иоганн Себастьян Бах Ария (из сюиты №3 ре мажор, BWV 1068)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP)

Виниловая пластинка из серии классической музыки «Лучшая мировая классика» с произведениями знаменитых европейских композиторов в исполнении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Отзывы о товаре Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP)




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Антонио Вивальди Концерт для струнного оркестра ля мажор, RV 158, Концерт для скрипки с оркестром ми минор, RV 278, Вольфганг Амадей Моцарт Концерт для гобоя с оркестром, KV 314, Иоганн Себастьян Бах Ария (из сюиты №3 ре мажор, BWV 1068)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка из серии классической музыки «Лучшая мировая классика» с произведениями знаменитых европейских композиторов в исполнении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лучшая Мировая Классика ч.2 (Спиваков В.) (LP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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