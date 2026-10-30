Лучшая Мировая Классика ч.1 (Спиваков В.) (LP)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.1
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
В наличии
Код товара: 754226
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Антонио Вивальди — Концерт № 1 «Весна» (соч. 8 № 1), Антонио Вивальди — Концерт № 2 «Лето» (соч. 8 № 2), Сторона В: Антонио Вивальди — Концерт № 3 «Осень» (соч. 8 № 3), Антонио Вивальди — Концерт № 4 «Зима» (соч. 8 № 4)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Лучшая Мировая Классика ч.1 (Спиваков В.) (LP)
Виниловая пластинка из серии классической музыки «Лучшая мировая классика» с циклом концертов «Времена года» Антонио Вивальди.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Спиваков
Альбом (сингл)
Лучшая Мировая Классика ч.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Антонио Вивальди — Концерт № 1 «Весна» (соч. 8 № 1), Антонио Вивальди — Концерт № 2 «Лето» (соч. 8 № 2), Сторона В: Антонио Вивальди — Концерт № 3 «Осень» (соч. 8 № 3), Антонио Вивальди — Концерт № 4 «Зима» (соч. 8 № 4)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка из серии классической музыки «Лучшая мировая классика» с циклом концертов «Времена года» Антонио Вивальди.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Лучшая Мировая Классика ч.1 (Спиваков В.) (LP) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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