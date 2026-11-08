Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 330 руб.
В наличии
Код товара: 752916
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, ручка, док-станция, запасной фильтр, запасная роликовая щетка, чистящая щетка, чистящее средство, документация
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, подсветка зоны уборки, роботизированная рука, автоматическая очистка и сушка насадки
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х40х35
Вес, кг.
12
Описание товара Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black
Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — ваш надёжный помощник в борьбе с пылью и грязью. Чёрный цвет устройства гармонично впишется в любой интерьер. Сделайте уборку проще и эффективнее с Dreame Wet and Dry Vacuum H15S!
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, ручка, док-станция, запасной фильтр, запасная роликовая щетка, чистящая щетка, чистящее средство, документация
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, подсветка зоны уборки, роботизированная рука, автоматическая очистка и сушка насадки
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — ваш надёжный помощник в борьбе с пылью и грязью. Чёрный цвет устройства гармонично впишется в любой интерьер. Сделайте уборку проще и эффективнее с Dreame Wet and Dry Vacuum H15S!
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black – стоимость товара 31330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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