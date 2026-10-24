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Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый

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Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 1
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 2
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 3
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 4
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 5
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 6
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 7
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 8
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 9
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 10
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 11
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 12
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 13
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 14
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 15
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 16
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 17
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 18
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 19
Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 1
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 2
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 3
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 4
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 5
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 6
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 7
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 8
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 9
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 10
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 11
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 12
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 13
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 14
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 15
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 16
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 17
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 18
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 19
  • Пылесос ручной Dyson V15 Detect Absolute (SV 22) 660Вт серебристый/оранжевый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 970 руб. 
Начислим 1072 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый
66 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, м
1.2х0.27х0.25
Вес, кг.
2.75

Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый

Пылесос Dyson V15 Detect Absolute превращается в компактное ручное устройство, которое поможет очистить труднодоступные участки и салон автомобиля. Энергия аккумулятора рассчитана на 60-минутное использование модели. Индикаторы сообщат пользователю уровень заряда, состояние фильтра, выбранный режим, степень заполненности контейнера. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute предлагает выбор мощности для повышения эффективности работы. Лазерная технология распознает наличие пыли. Специальные насадки позволят убрать сор в щелях и под мебелью. Электрическая щетка справится с нейтрализацией загрязнений на любых поверхностях. Фильтрующий элемент удалит посторонние примеси из воздушного потока. Вместительный отсек незаменим для размещения сопутствующих принадлежностей.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
Пылесос Dyson V15 Detect Absolute превращается в компактное ручное устройство, которое поможет очистить труднодоступные участки и салон автомобиля. Энергия аккумулятора рассчитана на 60-минутное использование модели. Индикаторы сообщат пользователю уровень заряда, состояние фильтра, выбранный режим, степень заполненности контейнера. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute предлагает выбор мощности для повышения эффективности работы. Лазерная технология распознает наличие пыли. Специальные насадки позволят убрать сор в щелях и под мебелью. Электрическая щетка справится с нейтрализацией загрязнений на любых поверхностях. Фильтрующий элемент удалит посторонние примеси из воздушного потока. Вместительный отсек незаменим для размещения сопутствующих принадлежностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый - по цене 66970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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