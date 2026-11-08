Моющий беспроводной пылесос Dreame H16 Steam (HHR32C)
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Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб.
В наличии
Код товара: 743334
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х35
Вес, кг.
14
Описание товара Моющий беспроводной пылесос Dreame H16 Steam (HHR32C)
Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Моющий беспроводной пылесос Dreame H16 Steam (HHR32C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 47990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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