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Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752205
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Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние, 752205

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Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 1
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Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 1
  • Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 2
  • Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 100 руб.  1 220 руб. 
В наличии
Код товара: 752205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние
1 100 руб. -10%
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2800
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
450000
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Габариты без упаковки
31.5x13.5x17.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2800
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
450000
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Развернуть
Габариты без упаковки
31.5x13.5x17.7
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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