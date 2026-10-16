Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние, 752205
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%1 100 руб. 1 220 руб.
В наличии
Код товара: 752205
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Загружаем...
1 100 руб. -10%
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2800
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
450000
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Габариты без упаковки
31.5x13.5x17.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х14
Вес, кг.
1.44
Описание товара Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные
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Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2800
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
450000
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Развернуть
Габариты без упаковки
31.5x13.5x17.7
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, утюг Причина уценки: повреждена коробка
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные
Уцененный товар Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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