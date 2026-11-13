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Портативная колонка Sony ULT Field 5 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Sony ULT Field 5 White

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Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 1
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 2
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 3
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 4
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 5
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 6
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 7
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 8
Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Звук
1.1
Мощность, Вт
55
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 1
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 2
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 3
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 4
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 5
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 6
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 7
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 8
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 5 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752044
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Характеристики

Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
55
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
46
Диаметр НЧ-динамика, мм
79
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
25
Габаритные размеры
320x144x125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 5 White

Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 белая имеет общую выходную мощность 55 Вт. Этого достаточно для помещений площадью 30-40 м?. Модель оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает низкие частоты. Система представлена в двухполосном формате 2.1 и состоит из трех динамиков диаметром 46 и 79 мм. Они передают сбалансированный и объемный звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 работает от встроенного аккумулятора. Он обеспечивает до 25 часов автономного функционирования устройства на одном заряде. Модель поддерживает быструю зарядку. Sony ULT FIELD 5 подключается к сопряженным устройствам через Bluetooth с радиусом действия до 10 м. Она оснащена функцией TWS, которая позволяет объединить две колонки в стереопару для усиления мощности звучания. Благодаря влагозащищенному корпусу аудиосистему можно использовать на улице и у воды.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sony ULT Field 5 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
55
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
46
Диаметр НЧ-динамика, мм
79
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
25
Габаритные размеры
320x144x125 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 белая имеет общую выходную мощность 55 Вт. Этого достаточно для помещений площадью 30-40 м?. Модель оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает низкие частоты. Система представлена в двухполосном формате 2.1 и состоит из трех динамиков диаметром 46 и 79 мм. Они передают сбалансированный и объемный звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 работает от встроенного аккумулятора. Он обеспечивает до 25 часов автономного функционирования устройства на одном заряде. Модель поддерживает быструю зарядку. Sony ULT FIELD 5 подключается к сопряженным устройствам через Bluetooth с радиусом действия до 10 м. Она оснащена функцией TWS, которая позволяет объединить две колонки в стереопару для усиления мощности звучания. Благодаря влагозащищенному корпусу аудиосистему можно использовать на улице и у воды.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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