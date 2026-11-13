Портативная колонка Sony ULT Field 5 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 5 White
Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 белая имеет общую выходную мощность 55 Вт. Этого достаточно для помещений площадью 30-40 м?. Модель оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает низкие частоты. Система представлена в двухполосном формате 2.1 и состоит из трех динамиков диаметром 46 и 79 мм. Они передают сбалансированный и объемный звук в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Портативная колонка Sony ULT FIELD 5 работает от встроенного аккумулятора. Он обеспечивает до 25 часов автономного функционирования устройства на одном заряде. Модель поддерживает быструю зарядку. Sony ULT FIELD 5 подключается к сопряженным устройствам через Bluetooth с радиусом действия до 10 м. Она оснащена функцией TWS, которая позволяет объединить две колонки в стереопару для усиления мощности звучания. Благодаря влагозащищенному корпусу аудиосистему можно использовать на улице и у воды.
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