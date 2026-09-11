Портативная акустика Marshall Woburn III Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603153
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х25
Вес, кг.
7.5
Описание товара Портативная акустика Marshall Woburn III Black
Мощная колонка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора.
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Мощная колонка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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