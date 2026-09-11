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Портативная акустика Marshall Woburn III Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Marshall Woburn III Black

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Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 1
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Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 3
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 4
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 5
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 6
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 7
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 8
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 9
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 10
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 11
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 12
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 13
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 14
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 15
Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 3
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 4
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 5
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 6
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 7
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 8
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 9
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 10
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 11
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 12
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 13
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 14
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 15
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603153
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
40х35х25
Вес, кг.
7.5

Описание товара Портативная акустика Marshall Woburn III Black

Мощная колонка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Woburn III Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Мощная колонка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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