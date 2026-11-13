Портативная колонка Hisense Party Rocket 160
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752031
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5100
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
187.2x375x189.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х20
Вес, кг.
7
Описание товара Портативная колонка Hisense Party Rocket 160
Hisense Party Rocket 160 - портативная аудиосистема мощностью 160 Вт, с эффектной подсветкой и 12 часами работы от аккумулятора.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5100
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
187.2x375x189.5 мм
Страна производитель
Китай
Hisense Party Rocket 160 - портативная аудиосистема мощностью 160 Вт, с эффектной подсветкой и 12 часами работы от аккумулятора.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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