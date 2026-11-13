Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
80
Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black
Современные внутриканальные наушники в глубоком черном цвете олицетворяют собой строгую классику и технологичность. Матовый кейс в сочетании с глянцевыми элементами самих наушников создает интересный визуальный контраст. Модель обеспечивает плотную фиксацию, эффективное отсечение посторонних звуков города и глубокую звуковую атмосферу. Это универсальное и практичное решение для тех, кто ищет надежный девайс на каждый день для работы, поездок и спорта.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Современные внутриканальные наушники в глубоком черном цвете олицетворяют собой строгую классику и технологичность. Матовый кейс в сочетании с глянцевыми элементами самих наушников создает интересный визуальный контраст. Модель обеспечивает плотную фиксацию, эффективное отсечение посторонних звуков города и глубокую звуковую атмосферу. Это универсальное и практичное решение для тех, кто ищет надежный девайс на каждый день для работы, поездок и спорта.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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