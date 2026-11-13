Наушники Realme Buds T200X Light Blue
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
20
Описание товара Наушники Realme Buds T200X Light Blue
Наушники TWS Realme Buds T200Х полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Развернуть
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Наушники TWS Realme Buds T200Х полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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