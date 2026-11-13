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Наушники Realme Buds T200X Light Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds T200X Light Blue

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Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 1
Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 2
Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 3
Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 4
Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 5
Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 1
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 2
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 3
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 4
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 5
  • Наушники Realme Buds T200X RMA2415-A Голубой (Light Blue) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752013
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
20

Описание товара Наушники Realme Buds T200X Light Blue

Наушники TWS Realme Buds T200Х полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T200X Light Blue




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Развернуть
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Realme Buds T200Х полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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