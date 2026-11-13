Наушники Realme Buds T200 Green
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752011
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
20
Описание товара Наушники Realme Buds T200 Green
Полностью беспроводные наушники в оригинальном зеленом оттенке станут свежим и заметным аксессуаром в вашей коллекции. Этот цвет отлично гармонирует со спортивным и уличным стилем одежды. Компактный кейс легко помещается в небольшой карман, а сами наушники радуют эргономичной формой и невесомостью. Хорошая изоляция от внешних звуков помогает сфокусироваться на любимых треках во время пробежки на свежем воздухе или поездки в общественном транспорте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Полностью беспроводные наушники в оригинальном зеленом оттенке станут свежим и заметным аксессуаром в вашей коллекции. Этот цвет отлично гармонирует со спортивным и уличным стилем одежды. Компактный кейс легко помещается в небольшой карман, а сами наушники радуют эргономичной формой и невесомостью. Хорошая изоляция от внешних звуков помогает сфокусироваться на любимых треках во время пробежки на свежем воздухе или поездки в общественном транспорте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Realme Buds T200 Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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