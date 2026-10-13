Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние, 751797
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%31 010 руб. 34 450 руб.
В наличии
Код товара: 751797
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 010 руб. -10%
34 450 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х47х18
Вес, кг.
9.2
Описание товара Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитМонитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)
-
В наличииЦена 33 780 руб.8445 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32GS85Q-B
-
В наличииЦена 34 000 руб.8500 руб. в СплитМонитор Philips 31,5" 32B1U3900
-
В наличииЦена 34 450 руб.8613 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
-
В наличииЦена 34 560 руб. 47 080 руб.8640 руб. в СплитМонитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV)
-
В наличииЦена 35 430 руб.8858 руб. в СплитМонитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)
-
В наличииЦена 36 580 руб.9145 руб. в СплитМонитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
-
В наличииЦена 37 050 руб.9263 руб. в СплитМонитор Samsung 37" S37D802UAI
-
В наличииЦена 38 710 руб.9678 руб. в СплитМонитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
-
В наличииЦена 39 260 руб.9815 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
-
В наличииЦена 41 300 руб.10325 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
-
В наличииЦена 41 690 руб.10423 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние - по цене 31010 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние