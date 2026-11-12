Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
В наличии
Код товара: 751750
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
150
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Huawei FreeBuds SE 4! С Huawei FreeBuds SE 4 ваша музыка зазвучит по-новому!
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Huawei FreeBuds SE 4! С Huawei FreeBuds SE 4 ваша музыка зазвучит по-новому!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue - по цене 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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