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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 14
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 15
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 16
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 17
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 18
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 14
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 15
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 16
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 17
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 18
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный

Иногда нужна техника, которая работает без сложных настроек и помогает быстро вернуться к делам. Vitek VT-MW0720 создана для таких задач: разогреть ужин, приготовить простое блюдо, аккуратно разморозить продукты. Камера 20 л и стеклянный стол 245 мм распределяют микроволны по всей поверхности, снижая риск холодных зон. Выходная мощность 700 Вт достаточна для ежедневных сценариев, при этом режим энергосбережения уменьшает расход в ожидании. Управление выполнено в электронном формате и интуитивно понятно: кнопка +30 секунд добавляет время на лету, пауза дает оценить готовность, а при необходимости звуковой сигнал можно отключить. Яркий LED дисплей с белой подсветкой и встроенные часы позволяют легко контролировать процесс.



Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x34.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Иногда нужна техника, которая работает без сложных настроек и помогает быстро вернуться к делам. Vitek VT-MW0720 создана для таких задач: разогреть ужин, приготовить простое блюдо, аккуратно разморозить продукты. Камера 20 л и стеклянный стол 245 мм распределяют микроволны по всей поверхности, снижая риск холодных зон. Выходная мощность 700 Вт достаточна для ежедневных сценариев, при этом режим энергосбережения уменьшает расход в ожидании. Управление выполнено в электронном формате и интуитивно понятно: кнопка +30 секунд добавляет время на лету, пауза дает оценить готовность, а при необходимости звуковой сигнал можно отключить. Яркий LED дисплей с белой подсветкой и встроенные часы позволяют легко контролировать процесс.


Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - стоимость товара 7990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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