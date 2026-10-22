Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
В наличии
Код товара: 751184
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 990 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный
Иногда нужна техника, которая работает без сложных настроек и помогает быстро вернуться к делам. Vitek VT-MW0720 создана для таких задач: разогреть ужин, приготовить простое блюдо, аккуратно разморозить продукты. Камера 20 л и стеклянный стол 245 мм распределяют микроволны по всей поверхности, снижая риск холодных зон. Выходная мощность 700 Вт достаточна для ежедневных сценариев, при этом режим энергосбережения уменьшает расход в ожидании. Управление выполнено в электронном формате и интуитивно понятно: кнопка +30 секунд добавляет время на лету, пауза дает оценить готовность, а при необходимости звуковой сигнал можно отключить. Яркий LED дисплей с белой подсветкой и встроенные часы позволяют легко контролировать процесс.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x34.5см
Страна производитель
Китай
Иногда нужна техника, которая работает без сложных настроек и помогает быстро вернуться к делам. Vitek VT-MW0720 создана для таких задач: разогреть ужин, приготовить простое блюдо, аккуратно разморозить продукты. Камера 20 л и стеклянный стол 245 мм распределяют микроволны по всей поверхности, снижая риск холодных зон. Выходная мощность 700 Вт достаточна для ежедневных сценариев, при этом режим энергосбережения уменьшает расход в ожидании. Управление выполнено в электронном формате и интуитивно понятно: кнопка +30 секунд добавляет время на лету, пауза дает оценить готовность, а при необходимости звуковой сигнал можно отключить. Яркий LED дисплей с белой подсветкой и встроенные часы позволяют легко контролировать процесс.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0720 20л. 700Вт черный - стоимость товара 7990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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