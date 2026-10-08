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Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
В наличии
Код товара: 751257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)
8 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Вес, кг.
17

Описание товара Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)

Отзывы о товаре Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Описание
Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Vitek VBMW 2031 BG 20л. 700Вт черный (встраиваемая) - по цене 8610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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