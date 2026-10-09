Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 1
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 2
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 3
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 4
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 5
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 6
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 7
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 8
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 9
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 10
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 11
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 12
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 1
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 2
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 3
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 4
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 5
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 6
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 7
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 8
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 9
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 10
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 11
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 12
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый
8 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
455x261x326 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
11.5

Описание товара Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый

Компактная отдельностоящая СВЧ-печь в оригинальном бежевом оформлении. Механическая панель управления с 5 уровнями мощности проста и долговечна. Предусмотрен быстрый разогрев, таймер до 35 минут и паровая очистка камеры AquaClean.



Теги товара: 700 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
455x261x326 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная отдельностоящая СВЧ-печь в оригинальном бежевом оформлении. Механическая панель управления с 5 уровнями мощности проста и долговечна. Предусмотрен быстрый разогрев, таймер до 35 минут и паровая очистка камеры AquaClean.


Теги товара: 700 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Gorenje MO20E1HRL 20л. 700Вт бежевый - стоимость товара 8970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...