Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
498x290x371 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х33
Вес, кг.
14.2

Описание товара Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный

Вместительная соло-печь объемом 23 литра в полностью черном глянцевом корпусе. Снабжена кнопочным управлением с поворотным программатором SmartControl, дисплеем и 11 авторежимами. Реализована функция отложенного старта.



Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
498x290x371 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная соло-печь объемом 23 литра в полностью черном глянцевом корпусе. Снабжена кнопочным управлением с поворотным программатором SmartControl, дисплеем и 11 авторежимами. Реализована функция отложенного старта.


Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Gorenje MO23A3BH пан.англ. 23л. 800Вт черный - купить по цене 10930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...