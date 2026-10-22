Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
В наличии
Код товара: 751059
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.95
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, измельчитель 0.4 л, мерный стакан 0.4 л, венчик для взбивания, насадка-блендер, инструкция
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х17
Вес, кг.
1.76
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
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Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.95
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, измельчитель 0.4 л, мерный стакан 0.4 л, венчик для взбивания, насадка-блендер, инструкция
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
Развернуть
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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