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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 2
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 3
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 4
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 5
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 6
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 7
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 8
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 9
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 10
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 11
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 12
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 13
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 1
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 2
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 3
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 5
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 6
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 7
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 8
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 9
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 10
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 11
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 12
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 13
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.95
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, измельчитель 0.4 л, мерный стакан 0.4 л, венчик для взбивания, насадка-блендер, инструкция
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х17
Вес, кг.
1.76

Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный

Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный

Отзывы о товаре Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.95
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, измельчитель 0.4 л, мерный стакан 0.4 л, венчик для взбивания, насадка-блендер, инструкция
Цвет
стальной
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
4
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Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Scarlett SC-HB42F87 1800Вт стальной/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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