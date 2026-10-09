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Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)

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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Platinum Collection - фото 1
  • The Platinum Collection - фото 2
  • The Platinum Collection - фото 3
  • The Platinum Collection - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)
2 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny Side Of The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)

"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”).

Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.

Side A

  1. I've Got You Under My Skin
  2. You Make Me Feel So Young
  3. Witchcraft
  4. Come Fly With Me
  5. In The Wee Small Hours Of The Morning
  6. The Lady Is A Tramp
  7. I'll Never Smile Again
  8. I've Got the World on a String

Side B

  1. Blue Moon
  2. On The Sunny Side Of The Street
  3. When You're Smiling
  4. Love and Marriage
  5. Nice'n'Easy
  6. My Funny Valentine
  7. All the Way
  8. Love Is Here To Stay

Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny Side Of The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”).

Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.

Side A

  1. I've Got You Under My Skin
  2. You Make Me Feel So Young
  3. Witchcraft
  4. Come Fly With Me
  5. In The Wee Small Hours Of The Morning
  6. The Lady Is A Tramp
  7. I'll Never Smile Again
  8. I've Got the World on a String

Side B

  1. Blue Moon
  2. On The Sunny Side Of The Street
  3. When You're Smiling
  4. Love and Marriage
  5. Nice'n'Easy
  6. My Funny Valentine
  7. All the Way
  8. Love Is Here To Stay
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560) - этот товар вы можете купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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