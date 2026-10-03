Kelly Jones - Don't Let The Devil Take Another Day (0190295158231) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kelly Jones
Альбом (сингл)
Don't Let The Devil Take Another Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 424448
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295158231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kelly Jones
Альбом (сингл)
Don't Let The Devil Take Another Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hurry Up And Wait, You're My Star, Suzy, Katie, I Wanna Get Lost With You, HeMake It Through The Night, I Stopped To Fill My Car Up, Before Anyone Knew Our Name, Mr Writer, Rewind, Local Boy In The Photograph, Feel, Into The World, This Life Ain’t Easy (But It’s The One That We All Got), Boy On A Bike, Traffic, Just Looking, Dakota, No-one's Perfect, Show Me How, Maybe Tomorrow
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kelly Jones - Don't Let The Devil Take Another Day (0190295158231) виниловая пластинка
Новая сольная работа лидера Stereophonics Келли Джонса. Келли Джонс известен как фронтмен успешной валлийской рок-группы Stereophonics. В «Don't Let The Devil Take Away Another Day» он переделывает некоторые из классических и менее известных песен своей группы, а также пару треков из своего сольного альбома «Only The Names Have Been Changed» 2007 года. В довершение к этой коллекции из 21 трека он записал версию классической песни Криса Кристофферсона «Help Me Make It Through The Night».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295158231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kelly Jones
Альбом (сингл)
Don't Let The Devil Take Another Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hurry Up And Wait, You're My Star, Suzy, Katie, I Wanna Get Lost With You, HeMake It Through The Night, I Stopped To Fill My Car Up, Before Anyone Knew Our Name, Mr Writer, Rewind, Local Boy In The Photograph, Feel, Into The World, This Life Ain’t Easy (But It’s The One That We All Got), Boy On A Bike, Traffic, Just Looking, Dakota, No-one's Perfect, Show Me How, Maybe Tomorrow
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новая сольная работа лидера Stereophonics Келли Джонса. Келли Джонс известен как фронтмен успешной валлийской рок-группы Stereophonics. В «Don't Let The Devil Take Away Another Day» он переделывает некоторые из классических и менее известных песен своей группы, а также пару треков из своего сольного альбома «Only The Names Have Been Changed» 2007 года. В довершение к этой коллекции из 21 трека он записал версию классической песни Криса Кристофферсона «Help Me Make It Through The Night».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Kelly Jones - Don't Let The Devil Take Another Day (0190295158231) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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