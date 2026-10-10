Описание товара Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG

Пылесос LG VC5420NHTCW — это мощный и технологичный помощник для безупречной чистоты в вашем доме. Он сочетает в себе инновационные разработки корейского бренда, проверенную надежность и продуманный дизайн, превращая рутинную уборку в быстрый и эффективный процесс. Если вы ищете технику, которая справится с любым типом загрязнений, от мелкой пыли до шерсти домашних питомцев, этот пылесос станет идеальным выбором. Мощность и эффективность очистки: технология CycloneForce Сердце модели — усовершенствованная циклонная система CycloneForce . Её особая эллиптическая форма создает высокую центробежную силу. Пыль и мусор концентрируются в узкой части циклона, а мощный воздушный поток в широкой части обеспечивает тщательную фильтрацию, задерживая даже микроскопические частицы. Это гарантирует не только видимую чистоту поверхностей, но и более здоровый воздух в помещении, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Удобство и управление на кончиках пальцев Пылесос создан для комфортной эксплуатации: • Регулировка мощности на ручке: Вам больше не нужно наклоняться к корпусу, чтобы изменить режим уборки. Переключайте мощность непосредственно на ручке телескопической трубки — моментальная адаптация для чистки ковра, паркета или нежных поверхностей. • Телескопическая трубка: Легкая и раздвигающаяся трубка легко подстраивается под рост любого члена семьи, снижая нагрузку на спину и делая уборку более маневренной. • Полный комплект насадок: В набор входит специализированная насадка для сбора шерсти и волос , которая не позволит шерсти вашего питомца наматываться на щетку. Узкая щелевая насадка идеально проникает в углы, пространства между мебелью и другие труднодоступные места. Стандартная щетка эффективно собирает мусор как с гладких полов, так и с ковровых покрытий.