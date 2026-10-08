Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV
Пылесос Samsung VC21K5170HG потребляет энергию от электрической сети с напряжением 220 В, поэтому может использоваться для уборки жилых комнат и офисных помещений. Циклонный фильтр создает мощный воздушный поток, который распределяет частицы загрязнений в зависимости от массы и размера в пылесборнике с резервуаром объемом 2 л, оснащенном индикацией наполнения. Модель использует турбинную систему CycloneForce для стабилизации мощности всасывания 440 Вт, что помогает исключить наматывание волос на подвижные внутренние детали. Пылесос Samsung VC21K5170HG для сухой уборки обладает механическим аппаратом управления, удобно расположенным на ручке устройства и предназначенным для быстрого регулирования интенсивности поглощения пыли или шерсти домашних животных. Модель укомплектована телескопической трубкой, которую можно удобно регулировать по высоте, чтобы снизить нагрузку на спину и запястье. Строение насадки способствует разделению воздушных потоков, поэтому пыль попадает сразу в контейнер. Моторный фильтр защищает двигатель и другие части пылесоса от оседания микрочастиц мусора.
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