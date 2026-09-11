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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586261
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Описание товара Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный
Пылесос Bosch BGS412234A с мощным двигателем 2200 Вт и циклонической системой обеспечивает качественные результаты сухой уборки помещений. Сбор мусора и пыли осуществляется в прозрачный пластиковый контейнер 2.4 л, который при необходимости легко извлекается из корпуса. Фильтр класса HEPA тщательно очищает воздух от пыли и аллергенов. Bosch BGS412234A оборудован металлической телескопической трубкой и гибким шлангом. В комплекте поставляются универсальная насадка для пола и ковровых покрытий, а также 2 щелевые насадки. Среди других особенностей отмечаются сетевой кабель длиной 7 метра, функция автоматического сматывания, колеса и ручка.
Пылесос Bosch BGS412234A с мощным двигателем 2200 Вт и циклонической системой обеспечивает качественные результаты сухой уборки помещений. Сбор мусора и пыли осуществляется в прозрачный пластиковый контейнер 2.4 л, который при необходимости легко извлекается из корпуса. Фильтр класса HEPA тщательно очищает воздух от пыли и аллергенов. Bosch BGS412234A оборудован металлической телескопической трубкой и гибким шлангом. В комплекте поставляются универсальная насадка для пола и ковровых покрытий, а также 2 щелевые насадки. Среди других особенностей отмечаются сетевой кабель длиной 7 метра, функция автоматического сматывания, колеса и ручка.
Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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