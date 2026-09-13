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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для пола и ковра, щелевая насадка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума, дБ
72
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716893
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пылесос, универсальная насадка для пола и ковра, щелевая насадка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на корпусе и ручке
Уровень шума, дБ
72
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
8.51
Описание товара Пылесос Bosch BGS41POW1 Serie 6 ProPower с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, черный/красный
Пылесос Bosch BGS41POW1 обладает безмешковой конструкцией, которая избавит от необходимости приобретения и замены мешков-пылесборников по мере их заполнения мусором и пылью. Весь сор в процессе сухой уборки собирается в специальный контейнер объемом 2.4 л, который легко можно опустошить и отмыть от загрязнений. Благодаря поворотному регулятору вы сможете настроить предпочтительную мощность всасывания исходя из типа напольного покрытия и степени его загрязненности. Система гигиенической фильтрации HEPA задерживает мельчайшие частички пыли и аллергенов, благодаря чему они не попадают обратно в воздух помещения при выдувании из прибора. Благодаря функции легкой очистки щетки Easy Clean облегчается уход за устройством.
Пылесос Bosch BGS41POW1 удобен в эксплуатации за счет автосматывания кабеля и подвижных роликов на корпусе. 7-метровый сетевой шнур вместе с телескопической трубой всасывания обеспечивают радиус действия 10 м, что избавит от необходимости переключения розеток.
пылесос, универсальная насадка для пола и ковра, щелевая насадка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на корпусе и ручке
Уровень шума, дБ
72
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания, Вт
350
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Польша
Описание
Пылесос Bosch BGS41POW1 обладает безмешковой конструкцией, которая избавит от необходимости приобретения и замены мешков-пылесборников по мере их заполнения мусором и пылью. Весь сор в процессе сухой уборки собирается в специальный контейнер объемом 2.4 л, который легко можно опустошить и отмыть от загрязнений. Благодаря поворотному регулятору вы сможете настроить предпочтительную мощность всасывания исходя из типа напольного покрытия и степени его загрязненности. Система гигиенической фильтрации HEPA задерживает мельчайшие частички пыли и аллергенов, благодаря чему они не попадают обратно в воздух помещения при выдувании из прибора. Благодаря функции легкой очистки щетки Easy Clean облегчается уход за устройством.
Пылесос Bosch BGS41POW1 удобен в эксплуатации за счет автосматывания кабеля и подвижных роликов на корпусе. 7-метровый сетевой шнур вместе с телескопической трубой всасывания обеспечивают радиус действия 10 м, что избавит от необходимости переключения розеток.
Пылесос Bosch BGS41POW1 Serie 6 ProPower с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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