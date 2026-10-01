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Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор SBER 32&quot; SDX-32FQ6031 - фото 3
  • Телевизор SBER 32&quot; SDX-32FQ6031 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031
13 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход — 1; HDMI — 3; USB — 2; разъем для наушников — 1; CI+/PCMCIA — 1; оптический S/PDIF — 1; композитный видеовход — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031

32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 изготовлен в корпусе черного цвета. В модель встроен дисплей диагональю 80 см. Его размера достаточно для установки в помещении площадью до 15 м?. Изображение передается в разрешении Full HD, что гарантирует четкость картинки. Direct LED обеспечивает равномерную подсветку всей площади экрана и исключает темные пятна и засветы. Технология QLED гарантирует реалистичные цвета и высокую контрастность на уровне 4000:1. Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, чего достаточно для плавного отображения динамичных сцен в фильмах. 32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 оснащен Smart TV и работает на ОС Салют ТВ со встроенным голосовым помощником. Модель оборудована Wi-Fi для беспроводного доступа к сети. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI для подключения игровых приставок или дополнительных мониторов, двумя портами для USB-устройств и оптическим аудиовыходом S/PDIF для вывода звука на внешнюю акустическую систему или домашний кинотеатр.

Отзывы о товаре Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031




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Характеристики
Бренд
Sber
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход — 1; HDMI — 3; USB — 2; разъем для наушников — 1; CI+/PCMCIA — 1; оптический S/PDIF — 1; композитный видеовход — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Россия
Описание
32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 изготовлен в корпусе черного цвета. В модель встроен дисплей диагональю 80 см. Его размера достаточно для установки в помещении площадью до 15 м?. Изображение передается в разрешении Full HD, что гарантирует четкость картинки. Direct LED обеспечивает равномерную подсветку всей площади экрана и исключает темные пятна и засветы. Технология QLED гарантирует реалистичные цвета и высокую контрастность на уровне 4000:1. Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, чего достаточно для плавного отображения динамичных сцен в фильмах. 32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 оснащен Smart TV и работает на ОС Салют ТВ со встроенным голосовым помощником. Модель оборудована Wi-Fi для беспроводного доступа к сети. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI для подключения игровых приставок или дополнительных мониторов, двумя портами для USB-устройств и оптическим аудиовыходом S/PDIF для вывода звука на внешнюю акустическую систему или домашний кинотеатр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031 - по цене 13770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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