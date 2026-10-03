Телевизор LG QNED 65" 4K 65QNED70B6C.ARU
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 840 руб.
В наличии
Код товара: 750751
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
57 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход (RF), CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
29.6
Описание товара Телевизор LG QNED 65" 4K 65QNED70B6C.ARU
LG 65QNED70B6C — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход (RF), CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
LG 65QNED70B6C — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Телевизор LG QNED 65" 4K 65QNED70B6C.ARU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 57840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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