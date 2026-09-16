Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
27.7
Описание товара Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG с диагональю 65" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей, что даёт чёткое и детализированное изображение. Модель оснащена QNED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением webOS 26 с поддержкой Smart TV. Это позволяет использовать широкий спектр онлайн-сервисов без дополнительного оборудования.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 65", LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черны...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD чер...
-
В наличииЦена 70 860 руб.17715 руб. в СплитТелевизор TCL 65A400 65" QLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 70 860 руб.17715 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
-
В наличииЦена 70 860 руб.17715 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55QN70HAUXPY черный 55" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 74 700 руб.18675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 77 090 руб.19273 руб. в СплитТелевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 80 750 руб.20188 руб. в СплитТелевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 81 420 руб.20355 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]
-
В наличииЦена 92 360 руб.23090 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 92 750 руб.23188 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 97 740 руб.24435 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серы...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG с диагональю 65" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей, что даёт чёткое и детализированное изображение. Модель оснащена QNED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением webOS 26 с поддержкой Smart TV. Это позволяет использовать широкий спектр онлайн-сервисов без дополнительного оборудования.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 65", LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 65", LG Smart-TV
Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан