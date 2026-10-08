Телевизор LG OLED 65" 4K OLED65B6RLA.ARU
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 340 руб.
В наличии
Код товара: 750744
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
160 340 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
29
Описание товара Телевизор LG OLED 65" 4K OLED65B6RLA.ARU
Телевизор LG OLED 65" 4K OLED65B6RLA.ARU
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Телевизор LG OLED 65" 4K OLED65B6RLA.ARU – стоимость товара 160340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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