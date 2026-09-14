Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier S9 Pro DH1VMPD02RU 55" OLED Frameless 4K Ultra HD черный
Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro черного цвета поддерживает технологию Smart TV и работает на базе ОС Android 11. Это позволит смотреть телеканалы через интернет без подключения кабельного ТВ, заходить на сайты, читать новости и общаться в соцсетях на большом экране. Также со Смарт ТВ вы сможете управлять эфиром: перематывать каналы, ставить передачи на паузу или включать их из архива. Модель получила экран диагональю 55" с разрешением 3840?2160. Технологии Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG обеспечивают воспроизведение четкой, контрастной картинки с глубоким черным цветом. Для подключения к сети используются интерфейсы Ethernet и Wi-Fi. Телевизор Haier 55 OLED S9 Pro принимает эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. К телевизору можно подключить беспроводную гарнитуру по Bluetooth или проводные наушники для приватного прослушивания. Два USB порта нужны для периферии: мышки, клавиатуры или флэш-накопителя. Аудиосистема мощностью 50 Вт оснащена сабвуфером и поддерживает технологии Dolby Atmos, Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound, dbx-tv. Динамики воспроизводят объемный звук с эффектом 360°. Многоканальное звучание создает иллюзию, что музыка, голоса, аудиосопровождение идет с разных сторон.
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